ВВП ООН рассказала о крупнейшем гуманитарном кризисе

РИМ, 14 апр – РИА Новости. Судан остается точкой крупнейшего гуманитарного кризиса в мире, в стране голодают более 19 миллионов человек, сообщила Всемирная продовольственная программа ООН.

С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.

"В Судане более 19 миллионов человек по-прежнему сталкиваются с острой нехваткой продовольствия, и голод продолжает терзать районы страны, пока продолжаются насилие, перемещение населения и экономический коллапс... Судан остается крупнейшим в мире гуманитарным кризисом: почти две трети населения остро нуждаются в помощи для выживания", - говорится в сообщении организации, поступившем в РИА Новости.

Накануне третьей годовщины разрушительной войны население Судана продолжает сталкиваться с ожесточенными боевыми действиями и масштабными страданиями. Как отмечают в ВПП ООН , конфликт приводит к гибели и ранениям множества мирных жителей. Миллионы мирных жителей лишены доступа к продовольствию, жилью и базовым санитарным условиям.

Кризис усугубляется внешними факторами. Ситуация на Ближнем Востоке нарушает поставки через Красное море и приводит к росту цен на продовольствие, топливо и удобрения. В ООН предупреждают, что перебои с поставками также негативно сказываются на гуманитарных операциях: задерживаются грузы, растут транспортные расходы, что может углубить кризис продовольственной безопасности.

По данным ВПП, организация ежемесячно оказывает экстренную помощь примерно 3,5 миллиона человек, уделяя приоритетное внимание районам с угрозой голода и труднодоступным регионам, таким как Дарфур и Кордофан, где ситуация наиболее тяжелая.