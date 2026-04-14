ВВП ООН рассказала о крупнейшем гуманитарном кризисе - РИА Новости, 14.04.2026
12:57 14.04.2026 (обновлено: 13:07 14.04.2026)
ВВП ООН рассказала о крупнейшем гуманитарном кризисе в Судане

© AP Photo / Florence MiettauxМиротворцы ООН в Южном Судане
Миротворцы ООН в Южном Судане. Архивное фото
РИМ, 14 апр – РИА Новости. Судан остается точкой крупнейшего гуманитарного кризиса в мире, в стране голодают более 19 миллионов человек, сообщила Всемирная продовольственная программа ООН.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Шойгу: голод может коснуться миллионов людей из-за иранского конфликта
2 апреля, 18:33
"В Судане более 19 миллионов человек по-прежнему сталкиваются с острой нехваткой продовольствия, и голод продолжает терзать районы страны, пока продолжаются насилие, перемещение населения и экономический коллапс... Судан остается крупнейшим в мире гуманитарным кризисом: почти две трети населения остро нуждаются в помощи для выживания", - говорится в сообщении организации, поступившем в РИА Новости.
Накануне третьей годовщины разрушительной войны население Судана продолжает сталкиваться с ожесточенными боевыми действиями и масштабными страданиями. Как отмечают в ВПП ООН, конфликт приводит к гибели и ранениям множества мирных жителей. Миллионы мирных жителей лишены доступа к продовольствию, жилью и базовым санитарным условиям.
Здание МИД - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
В МИД рассказали о требованиях к новому генсеку ООН
12 апреля, 09:33
Кризис усугубляется внешними факторами. Ситуация на Ближнем Востоке нарушает поставки через Красное море и приводит к росту цен на продовольствие, топливо и удобрения. В ООН предупреждают, что перебои с поставками также негативно сказываются на гуманитарных операциях: задерживаются грузы, растут транспортные расходы, что может углубить кризис продовольственной безопасности.
По данным ВПП, организация ежемесячно оказывает экстренную помощь примерно 3,5 миллиона человек, уделяя приоритетное внимание районам с угрозой голода и труднодоступным регионам, таким как Дарфур и Кордофан, где ситуация наиболее тяжелая.
Несмотря на усилия гуманитарных организаций, объем продовольственной помощи сократился на 14% с начала года по сравнению с прошлым из-за нехватки финансирования. ВПП срочно требуется более 600 миллионов долларов для поддержания жизненно важных операций в Судане в течение ближайших шести месяцев.
Кубинские школьники на улице в Сантьяго-де-Куба - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Кубе угрожает гуманитарный кризис из-за политики Трампа, пишет Bloomberg
13 января, 13:33
 
