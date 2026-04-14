В ООН предложили путь решения кризиса в Ливии

В ООН назвали дорожную карту ООН единственным путем решения кризиса в Ливии

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
БЕНГАЗИ (Ливия), 14 апр - РИА Новости. Дорожная карта ООН по Ливии является единственным путем решения кризиса в стране, заявил РИА Новости представитель миссии ООН по поддержке в Ливии (UNSMIL) Мухаммед аль-Асади.
Ранее советник по европейским делам Совета национальной безопасности Абдельбасет аль-Кади сообщил РИА Новости, что переговоры под эгидой ООН по выборам премьер-министра Ливии и формированию единого ливийского правительства пройдут в апреле в Женеве.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Захарова поинтересовалась, когда в НАТО выплатят компенсации Ираку и Ливии
18 марта, 16:13
"Дорожная карта, о которой объявила специальный представитель генсека ООН Ханна Тетте в августе 2025 года, является единственным политическим путем", - сказал аль-Асади.
По его словам, UNSMIL не принимает участия в каких-либо других инициативах по Ливии и считает, что усилия ООН и различных государств по урегулированию в стране должны дополнять друг друга.
В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - Правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями парламентом, заседающим на востоке страны (Палатой представителей) - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Лавров сравнил ситуацию в Иране с Ираком, Сирией и Ливией
26 марта, 23:06
 
