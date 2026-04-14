В резиденции Макрона прошли обыски по делу о госконтрактах, пишут СМИ

ПАРИЖ, 14 апр — РИА Новости. В Елисейском дворце прошли неожиданные обыски по делу о госконтрактах, связанных с церемониями переноса останков выдающихся лиц в Пантеон, пишет Canard Enchaîné.
"Финансовая антикоррупционная бригада интересуется контрактами, заключенными с компанией по организации мероприятий Shortcut Events, которая занималась всеми церемониями вхождения в Пантеон с 2002 по 2024 год", — говорится в публикации.
По оценкам издания, каждый ритуал обходился государству примерно в два миллиона евро.
Следователи прибыли в резиденцию президента Франции Эммануэля Макрона утром. Как передает AFP, они выясняют условия присуждения одной и той же компании всех контрактов.