02:29 14.04.2026
В Госдуме рассказали, у каких должников запрещено изымать машину

РИА Новости: с 3 апреля запрещено изымать единственный автомобиль у многодетных

© РИА Новости / Игорь Зарембо
Судебные приставы. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Единственное транспортное средство, а также земельный участок, полученный в качестве меры государственной поддержки, включая долю в таком участке, с 3 апреля запрещено изымать у многодетных семей за долги в России, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.
Госдума на пленарном заседании 11 марта приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о защите от изъятия за долги у многодетных семей единственного автомобиля, а также земельных участков, предоставляемых им бесплатно в качестве меры социальной поддержки. Законопроектом расширяется перечень принадлежащего гражданину-должнику имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.
"С 3 апреля в силу вступил закон, запрещающий изымать у многодетных семей за долги единственное транспортное средство, а также земельный участок, полученный в качестве меры господдержки, включая долю в таком участке. Мы внесли изменения в статью 446 ГК РФ и дополнили перечень имущества многодетных семей, на которое не может быть обращено взыскание", - рассказал агентству Колунов.
Парламентарий напомнил, что многодетной в Российской Федерации считается семья, воспитывающая трех и более детей - родных, усыновленных, пасынков или падчериц, а также подопечных. Он добавил, что данный статус устанавливается бессрочно.
"Мера призвана защитить наши многодетные семьи, гарантировать им дополнительную поддержку", - заключил Колунов.
