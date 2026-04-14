В Госдуме рассказали, у каких должников запрещено изымать машину

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Единственное транспортное средство, а также земельный участок, полученный в качестве меры государственной поддержки, включая долю в таком участке, с 3 апреля запрещено изымать у многодетных семей за долги в России, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.

Парламентарий напомнил, что многодетной в Российской Федерации считается семья, воспитывающая трех и более детей - родных, усыновленных, пасынков или падчериц, а также подопечных. Он добавил, что данный статус устанавливается бессрочно.