Посольство России в Осло назвало цель поездки Зеленского в Норвегию
18:29 14.04.2026
Посольство России в Осло назвало цель поездки Зеленского в Норвегию

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский едет в Норвегию для выпрашивания денег на кровопролитие, которое позволяет ему и его окружению оставаться у власти, заявили в посольстве России в Осло, комментируя запланированный на вторник визит Зеленского.
"Зеленский, очевидно, приезжает в Осло, чтобы выпрашивать деньги на продолжение кровопролития, которое позволяет ему и его окружению оставаться у власти", - говорится в комментарии посольства газете Nettavisen. Текст комментария размещен в Telegram-канале дипмиссии.
В посольстве отметили, что траты Осло на поддержку Киева почти вдвое превышают норвежский бюджет содействия международному развитию и в 40 раз - помощь Палестине.
"Значительная часть этих ассигнований оседает в карманах украинских коррупционеров. Страна, некогда имевшая репутацию посредника и миротворца, теперь ассоциируется у государств Мирового большинства с обогащением на глобальном энергокризисе, в том числе из-за ситуации на Ближнем Востоке, и двойными стандартами в области международного права", - добавили в дипмиссии.
