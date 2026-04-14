МВФ предупредил о росте цен на нефть в два раза и на газ в три раза

ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Затягивание конфликта на Ближнем Востоке и развитие мировой экономики по неблагоприятному сценарию могут привести к росту цен на нефть в два раза, а на газ - в три раза для Европы и Азии уже в 2026 году, предупредили в Международном валютном фонде (МВФ).
"При тяжелом сценарии шок для цен на сырьевые товары будет более сильным и продолжительным, при этом цены на нефть вырастут на 100% со второго квартала 2026 года по сравнению с базовым прогнозом за январь 2026 года", - говорится в опубликованном докладе организации.
Таким образом, МВФ допускает среднее значение цен на нефть около 110 долларов за баррель в 2026 году и около 125 долларов - в 2027 году.