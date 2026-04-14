МВФ предупредил о росте цен на нефть в два раза и на газ в три раза

ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Затягивание конфликта на Ближнем Востоке и развитие мировой экономики по неблагоприятному сценарию могут привести к росту цен на нефть в два раза, а на газ - в три раза для Европы и Азии уже в 2026 году, предупредили в Международном валютном фонде (МВФ).