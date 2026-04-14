В Индонезии заявили о готовности перерабатывать нефть из России

ДЖАКАРТА, 14 апр - РИА Новости. Нефтеперерабатывающие заводы индонезийской государственной компании Pertamina могут перерабатывать российскую нефть, заявил корпоративный секретарь дочерней структуры Pertamina Роберт Думатубун.
"НПЗ компании Pertamina
способны и могут перерабатывать российскую сырую нефть в готовые нефтепродукты. Pertamina, безусловно, поддержит обеспечение внутреннего энергоснабжения и его распределение - от переработки до готовой продукции", - приводит его слова агентство ANTARA
.
Ранее министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии
Бахлил Лахадалия заявил, что Индонезия обеспечила договорённости о поставках сырой нефти, топлива и сжиженного нефтяного газа из России
по итогам переговоров в Москве
.