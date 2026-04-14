В Индонезии заявили о готовности перерабатывать нефть из России
16:26 14.04.2026 (обновлено: 16:32 14.04.2026)
В Индонезии заявили о готовности перерабатывать нефть из России

Думатубун: НПЗ Индонезии готовы перерабатывать российскую нефть

ДЖАКАРТА, 14 апр - РИА Новости. Нефтеперерабатывающие заводы индонезийской государственной компании Pertamina могут перерабатывать российскую нефть, заявил корпоративный секретарь дочерней структуры Pertamina Роберт Думатубун.
"НПЗ компании Pertamina способны и могут перерабатывать российскую сырую нефть в готовые нефтепродукты. Pertamina, безусловно, поддержит обеспечение внутреннего энергоснабжения и его распределение - от переработки до готовой продукции", - приводит его слова агентство ANTARA.
Ранее министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что Индонезия обеспечила договорённости о поставках сырой нефти, топлива и сжиженного нефтяного газа из России по итогам переговоров в Москве.
