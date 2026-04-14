МВФ спрогнозировал рост цен на нефть в мире более чем на 20 процентов

ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост цен на нефть в мире на 21,4% в 2026 году до среднего значения в 82,22 доллара за баррель, говорится в опубликованном докладе международной организации.
Согласно представленным оценкам МВФ, цена барреля нефти, которую фонд рассчитывает как простое среднее из цен на марки Brent, Dubai Fateh и WTI, в текущем году вырастет до 82,22 доллара за баррель по сравнению с показателем 2025 года, когда она составляла 67,74 доллара за баррель.
В 2027 году МВФ прогнозирует снижение средней цены барреля нефти на 7,6% до уровня 75,97 доллара за баррель.
Нефтяное лобби требует от Трампа огня и крови
