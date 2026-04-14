МЭА пересмотрело прогноз по спросу на нефть из-за операции США в Иране

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело прогноз спроса на нефть в мире с роста на снижение по итогам текущего года - на 80 тысяч баррелей в сутки, и теперь ожидает спрос на уровне 104,259 миллиона баррелей в сутки, следует из последнего доклада МЭА.
"Иранская война кардинально изменила глобальные перспективы потребления нефти, и теперь ожидается, что мировой спрос будет сокращаться, а не расти. Прогнозируется, что спрос снизится на 80 тысяч баррелей в сутки в годовом исчислении в 2026 году", - говорится в докладе.
Согласно приложенной таблице, МЭА оценило спрос на нефть в прошлом году в 104,343 миллиона баррелей в сутки. Показатель был пересмотрен по сравнению с прошлым докладом в сторону увеличения примерно на 200 тысяч баррелей в сутки - с 104,122 миллиона.
При этом в текущем году спрос должен сократится на 80 тысяч баррелей в сутки, до 104,259 миллиона. Таким образом, прогнозируется спад глобального спроса на нефть.
Нефтяное лобби требует от Трампа огня и крови
10 апреля, 08:00