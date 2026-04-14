Рейтинг@Mail.ru
МЭА пересмотрело прогноз по спросу на нефть из-за операции США в Иране - РИА Новости, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 14.04.2026
МЭА пересмотрело прогноз по спросу на нефть из-за операции США в Иране

МЭА вместо роста ожидает спад спроса на нефть в мире в 2026 году из-за Ирана

© РИА Новости / Максим Богодвид
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело прогноз спроса на нефть в мире с роста на снижение по итогам текущего года - на 80 тысяч баррелей в сутки, и теперь ожидает спрос на уровне 104,259 миллиона баррелей в сутки, следует из последнего доклада МЭА.
«
"Иранская война кардинально изменила глобальные перспективы потребления нефти, и теперь ожидается, что мировой спрос будет сокращаться, а не расти. Прогнозируется, что спрос снизится на 80 тысяч баррелей в сутки в годовом исчислении в 2026 году", - говорится в докладе.
Согласно приложенной таблице, МЭА оценило спрос на нефть в прошлом году в 104,343 миллиона баррелей в сутки. Показатель был пересмотрен по сравнению с прошлым докладом в сторону увеличения примерно на 200 тысяч баррелей в сутки - с 104,122 миллиона.
При этом в текущем году спрос должен сократится на 80 тысяч баррелей в сутки, до 104,259 миллиона. Таким образом, прогнозируется спад глобального спроса на нефть.
ЭкономикаМеждународное энергетическое агентствоВоенная операция США и Израиля против ИранаНефтьИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала