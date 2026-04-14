Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 14.04.2026
В НАК призвали сделать подростков невосприимчивыми к вербовке

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В ходе профилактики антитеррора подростков нужно сделать невосприимчивыми к вербовке и пропаганде противника, развить критическое мышление, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором были рассмотрены вопросы совершенствования работы по недопущению вовлечения молодёжи в диверсионно-террористическую деятельность.
«
"С учетом развития обстановки ответственным ведомствам и антитеррористическим комиссиям мероприятий следует сфокусировать внимание на формировании у молодых людей невосприимчивости к вербовочным и пропагандистским воздействиям со стороны противника, развитии критического мышления и способности противостоять попыткам вовлечения в террористическую деятельность. В этих целях нужно шире использовать отечественные соцсети и популярные у молодёжи информационные ресурсы", - говорится в сообщении.
ОбществоМоскваРоссияАлександр БортниковНациональный антитеррористический комитет РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала