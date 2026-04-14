В НАК призвали сделать подростков невосприимчивыми к вербовке

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В ходе профилактики антитеррора подростков нужно сделать невосприимчивыми к вербовке и пропаганде противника, развить критическое мышление, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором были рассмотрены вопросы совершенствования работы по недопущению вовлечения молодёжи в диверсионно-террористическую деятельность.
"С учетом развития обстановки ответственным ведомствам и антитеррористическим комиссиям мероприятий следует сфокусировать внимание на формировании у молодых людей невосприимчивости к вербовочным и пропагандистским воздействиям со стороны противника, развитии критического мышления и способности противостоять попыткам вовлечения в террористическую деятельность. В этих целях нужно шире использовать отечественные соцсети и популярные у молодёжи информационные ресурсы", - говорится в сообщении.