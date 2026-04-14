НАК: для борьбы с вербовкой молодежи надо использовать российские соцсети

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Для борьбы с попыткам вовлечения молодежи в террористическую деятельность необходимо шире использовать отечественные соцсети, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором были рассмотрены вопросы совершенствования работы по недопущению вовлечения молодёжи в диверсионно-террористическую деятельность.
"В этих целях нужно шире использовать отечественные соцсети и популярные у молодёжи информационные ресурсы", - говорится в сообщении.