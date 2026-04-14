НАК: в 2025 году заблокировали более 170 тысяч террористических материалов - РИА Новости, 14.04.2026
12:08 14.04.2026 (обновлено: 12:32 14.04.2026)
НАК: в 2025 году заблокировали более 170 тысяч террористических материалов

НАК: более 170 тыс террористических фото и видеоматериалов заблокировали в 2025

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Более 170 тысяч фото и видеоматериалов террористического содержания заблокировано в 2025 году, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором были рассмотрены вопросы совершенствования работы по недопущению вовлечения молодёжи в диверсионно-террористическую деятельность.
"В целях усиления защиты российского информационного пространства внесены необходимые изменения в законодательство, разработаны и внедрены в практическую деятельность современные системы автоматизированного поиска противоправного контента, что позволило в 2025 году заблокировать более 170 тысяч фото- и видеоматериалов террористического содержания", - говорится в сообщении.
Бортников рассказал, как украинские спецслужбы ищут исполнителей терактов
МоскваРоссияАлександр БортниковНациональный антитеррористический комитет РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
