НАК: в 2025 году заблокировали более 170 тысяч террористических материалов

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Более 170 тысяч фото и видеоматериалов террористического содержания заблокировано в 2025 году, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

"В целях усиления защиты российского информационного пространства внесены необходимые изменения в законодательство, разработаны и внедрены в практическую деятельность современные системы автоматизированного поиска противоправного контента, что позволило в 2025 году заблокировать более 170 тысяч фото- и видеоматериалов террористического содержания", - говорится в сообщении.