МВФ спрогнозировал сильнейший энергокризис в ЕС и рост российской экономики - РИА Новости, 14.04.2026
16:58 14.04.2026 (обновлено: 18:13 14.04.2026)
МВФ спрогнозировал сильнейший энергокризис в ЕС и рост российской экономики

МВФ: ЕС грозит сильнейший энергокризис и резкий рост цен на газ

© РИА Новости / Владимир Сергеев
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 14.04.2026
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Флаги России и ЕС. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Европу ждут серьезные экономические проблемы в ближайшие годы, в то время как рост российской экономики ускорится, следует из доклада Международного валютного фонда.
«

"Энергетический кризис (в ЕС. — Прим. ред.) может быть довольно сильным", — предупредил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша.

Аналитики фонда значительно ухудшили прогноз по росту ВВП в Евросоюзе, снизив его c 1,4 до 1,1 процента в 2026 году. При затягивании конфликта на Ближнем Востоке цены на газ в ЕС могут подскочить на 200 процентов. При этом нефть подорожает в мире на 21,4 процента — до 82,22 доллара за баррель, что тоже сильно ударит по Европе.
Как отмечали ранее эксперты, ситуацию в ЕС осложняют низкие запасы в местных подземных хранилищах и отказ от российского импорта. По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла из-за этого более 1,3 триллиона евро.
В то же время МВФ повысил прогноз по росту российской экономики в 2026-м на 0,3 процента — до 1,1. В следующем году фонд ожидает ее увеличения на том же уровне, а инфляция к этому моменту снизится до 4,3 процента.
Минэкономразвития ранее подсчитало, что в 2026-м рост ВВП страны может составить 1,3 процента, а в 2027-м — 2,8.
Как подчеркивал вице-премьер Александр Новак, российская экономика показывает стабильность в непростых условиях и справляется с санкциями. За три года валовой внутренний продукт вырос более чем на десять процентов — это выше среднемировых показателей.
Президент Владимир Путин отмечал, что Европа могла бы процветать, если бы объединила усилия с Россией, а не пыталась бороться с ней. При этом спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что ЕС еще не поздно подать сигналы о готовности к сотрудничеству в энергетике.
В миреЕвропаМВФЕвросоюзМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Александр НовакРоссияБлижний ВостокВладимир ПутинРоссийский фонд прямых инвестицийКирилл Дмитриев
 
 
