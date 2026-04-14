МВФ прогнозирует замедление инфляции в России в ближайшие два года

ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует значительное замедление инфляции в России в 2026 году до 5,6% с дальнейшим снижением темпов роста потребительских цен в 2027 году, говорится в докладе международной организации.