МВФ ожидает замедления роста мировой торговли в 2026 и 2027 годах

ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает значительного замедления роста мировой торговли в 2026 и 2027 годах по сравнению с 2025 годом, следует из опубликованного доклада международной организации.
Согласно оценкам МВФ, рост мировой торговли товарами и услугами составит 2,8% в этом году и 3,8% в следующем. При этом в 2025 году рост составил 5,1%.
"Оценки долгосрочных потерь мирового ВВП только из-за фрагментации торговли варьируются от 0,3% до 7,0% через 10 лет", - говорится в документе.