МВФ ожидает замедления роста мировой торговли в 2026 и 2027 годах - РИА Новости, 14.04.2026
16:04 14.04.2026 (обновлено: 16:06 14.04.2026)
МВФ ожидает замедления роста мировой торговли в 2026 и 2027 годах

МВФ ожидает значительного замедления роста мировой торговли в 2026 и 2027 годах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает значительного замедления роста мировой торговли в 2026 и 2027 годах по сравнению с 2025 годом, следует из опубликованного доклада международной организации.
Согласно оценкам МВФ, рост мировой торговли товарами и услугами составит 2,8% в этом году и 3,8% в следующем. При этом в 2025 году рост составил 5,1%.
"Оценки долгосрочных потерь мирового ВВП только из-за фрагментации торговли варьируются от 0,3% до 7,0% через 10 лет", - говорится в документе.
Контейнеровоз в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
В США предупредили о последствиях кризиса вокруг Ормузского пролива
13 апреля, 04:35
 
