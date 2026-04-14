На Урале пьяного лихача задержали со стрельбой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции применили табельное оружие для задержания нетрезвого водителя без прав в понедельник в Серовском районе Свердловской области, лихач и его пассажир арестованы, сообщил журналистам пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"В Серовском районе нетрезвый водитель без прав устроил погоню и повредил патрульную машину. Чтобы задержать нарушителя, сотрудникам полиции пришлось применить табельное огнестрельное оружие пистолет-пулемет "Кедр" и ПМ. Лихач арестован и содержится под стражей", - сообщил Горелых

По его словам, сигнал о пьяном водителе за рулем серебристого ВАЗ-2109 поступил от неравнодушных жителей поселка Ключевой накануне вечером.

"В ходе патрулирования вышеописанную "Ладу" наряд ДПС вскоре выявил уже в черте города у дома №55 по улице Кирова . Инспекторы ГАИ предприняли меры к остановке транспортного средства, включили, как и положено, проблесковые маячки и с помощью громкоговорящего устройства потребовали прекратить движение", - подчеркнул полковник Горелых.

Однако находившийся за рулем мужчина проигнорировал требования инспекторов и попытался скрыться по трассе по трассе "Серов - Североуральск - Ивдель", совершая при этом опасные маневры. Началась погоня, которая продлилась больше часа, пока нарушитель резко не повернул обратно, в сторону Серова

"Выбрав удачный для стрельбы участок трассы, инспекторы приняли решение о применении табельного огнестрельного оружия. Сначала сделали предупредительные выстрелы в воздух из пистолета-пулемета "Кедр" и ПМ. А когда стало понятно, что должной реакции ноль, открыли прицельный огонь по колесам", - сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД, отметив, что это привело к "предсказуемому финалу".

Он добавил, что, к счастью, никто не пострадал. ВАЗ нарушителя и полицейская машина от столкновения получили механические повреждения, подлежащие восстановлению.

По словам Горелых, задержанный водитель ранее уже привлекался к административной ответственности за езду без прав и страховки, а в момент задержания имел явные признаки алкогольного опьянения, что также показало его освидетельствование. Кроме водителя был задержан и пассажир.

Полковник Горелых сообщил, что в отношении нарушителя составлены шесть административных протоколов: за управление транспортным средством в состоянии опьянения и не имеющим права управления, за невыполнение требования об остановке, за отсутствие страховки, за тонировку, не соответствующую требованиям, за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, а также за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

"Лихач и его 23-летний пассажир ближайшие 14 суток проведут под арестом в камере. Как выяснилось в ходе разбирательства в территориальном ОВД, хозяин "девятки" имеет целый букет судимостей, в том числе по статьям 158 (кража), 166 (угон), 116 (побои) и 163 (вымогательство) УК РФ . Скорее всего, попытка спешно ретироваться от нарядов ГАИ - это для него просто цветочки в сравнении с прошлыми криминальными эпизодами", - отметил Горелых.

Он также сообщил, что у правоохранителей имеются основания подозревать обоих задержанных в совершении "еще одного дикого поступка".