Число пострадавших от кишечной инфекции в Муроме выросло до 679 - РИА Новости, 14.04.2026
11:42 14.04.2026 (обновлено: 12:27 14.04.2026)
Число пострадавших от острой кишечной инфекции в Муроме выросло до 679

Работник медучреждения в коридоре. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 14 апр — РИА Новости. Число заболевших из-за вспышки острой кишечной инфекции в Муроме выросло почти до 680, сообщили в правительстве Владимирской области.
"За неделю пострадали 679 человек. На стационарном лечении находятся 67 пациентов, в том числе 26 детей в состоянии средней степени тяжести", — говорится в сообщении властей на платформе МAX.
Еще 558 человек лечатся амбулаторно, из них 258 — дети, добавили в правительстве.
Девятого апреля региональная прокуратура сообщила о многочисленных обращениях жителей Мурома в больницы с симптомами острой кишечной инфекции. Вскоре в пробах водопроводной воды обнаружили норовирус второго типа. По предварительным данным, он и стал причиной массового отравления.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Специалисты водоканала округа Муром проводят обеззараживание водопроводных сетей.
Жителей города призвали пить только бутилированную или кипяченую воду, соблюдать личную гигиену, а при первых симптомах инфекции — сразу же обращаться за помощью.
