Число пострадавших от кишечной инфекции в Муроме выросло до 679

БЕЛГОРОД, 14 апр — РИА Новости. Число заболевших из-за вспышки острой кишечной инфекции в Муроме выросло почти до 680, сообщили в правительстве Владимирской области.

"За неделю пострадали 679 человек. На стационарном лечении находятся 67 пациентов, в том числе 26 детей в состоянии средней степени тяжести", — говорится в сообщении властей на платформе МAX

Еще 558 человек лечатся амбулаторно, из них 258 — дети, добавили в правительстве.

Девятого апреля региональная прокуратура сообщила о многочисленных обращениях жителей Мурома в больницы с симптомами острой кишечной инфекции. Вскоре в пробах водопроводной воды обнаружили норовирус второго типа. По предварительным данным, он и стал причиной массового отравления.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Специалисты водоканала округа Муром проводят обеззараживание водопроводных сетей.