Миссия в Иране завершится после смены строя, заявил глава "Моссада"

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Директор израильской службы внешней разведки "Моссад" Давид Барнеа во вторник заявил, что миссия этой спецслужбы в Иране завершится лишь после смены политического строя в этой стране.
«
"Наша миссия еще не завершена, но мы и не думали, что она будет выполнена сразу после прекращения боевых действий. Мы планировали, ...что наша кампания продолжится и в период после атак на Тегеран. Наш долг будет исполнен только тогда, когда этот... режим падет", - заявил директор службы внешней разведки Израиля, выступление которого транслировали израильские телеканалы.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром 12 апреля глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что страны не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров. Вслед за этим Трамп объявил о начале морской блокады всех судов, выходящих и входящих в порты Ирана.
