Синоптик рассказал, когда в Москве будет пик похолодания - РИА Новости, 14.04.2026
20:55 14.04.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве будет пик похолодания

Леус: в Москве ожидается пик похолодания в воскресенье

Термометр на окне одной из квартир в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Термометр на окне одной из квартир в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Постепенное похолодание ожидает москвичей в течение недели, в воскресенье температура опустится до плюс 6 градусов, пик похолодания наступит в понедельник, днем в столице воздух остынет до 5 градусов тепла, будут идти небольшие дожди, местами с мокрым снегом, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодняшний день (вторник - ред.) в столице оказался заметно теплее прогнозов – зона дождевых облаков притормозилась, и до её подхода воздушные массы прогрелись почти до плюс 14 градусов при ожидаемых плюс 10, так что пальма первенства самого холодного дня недели перейдет к воскресенью", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Синоптик призвала москвичей не делать поспешных выводов о погоде в апреле
Вчера, 01:00
Синоптик уточнил, что в среду столичный регион будет ощущать влияние теплого сектора циклона, уходящего на запад Черноземья. Местами вновь прошумят небольшие дожди, а температура изменится мало: на 3-4 градуса превысит норму - днем ожидается плюс 13 - плюс 15 градусов.
"Четверг столица проведет под влиянием небольшого промежуточного барического гребня. Вероятность осадков будет невелика и солнечные лучи отправят температуру в климат первых дней мая - воздух прогреется до плюс 15 - плюс 17 градусов", - отметил Леус.
Он подчеркнул, что в конце недели в регион с дождями вновь заглянет циклон, и начнется постепенное понижение температуры - днем пятницы ожидается плюс 13 - плюс 15 градусов, в субботу - плюс 12 - плюс 14 градусов, местами пройдут дожди.
"В воскресенье похолодает более заметно - апрель вновь вспомнит о зиме - днем уже не выше плюс 6 - плюс 8 градусов и местами небольшие дожди, вечером в сопровождении мокрого снега. Пик похолодания придется на первый день новой недели", - добавил синоптик.
По его словам, в ночь на понедельник в Москве будет температура чуть выше нуля, по области местами слабые заморозки, днем - от 5 до 7 градусов тепла и небольшие дожди, местами с мокрым снегом.
"Во вторник осадки прекратятся, но в ночь еще возможны слабые заморозки, а днем температура подрастет до плюс 8 - плюс 10 градусов. В среду постепенное потепление продолжится", - заключил Леус.
Иней - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Синоптик рассказал о заморозках в Московском регионе в ночь на вторник
Вчера, 07:44
 
