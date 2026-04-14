Работы по ремонту дорог стартовали в Москве

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по ремонту асфальтового покрытия дорог, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В рамках подготовки к новому осенне-зимнему периоду запланированы работы по ремонту дорожного покрытия на ключевых магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах. График работ утвержден, они стартовали с установлением постоянных круглосуточных положительных температур воздуха", - отметил Бирюков.

Заммэра рассказал, что в этом году дорожное полотно обновят на участках МКАД и Третьего транспортного кольца, Москворецкой набережной, Моховой улице, Рязанском и Ленинском проспектах, Боровском шоссе и других столичных улицах и магистралях.

"Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы будут проводиться преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - пояснил Бирюков.

Более того, ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты проводят фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт. На завершающем этапе наносят дорожную разметку.