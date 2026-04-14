Работы по ремонту дорог стартовали в Москве - РИА Новости, 14.04.2026
12:24 14.04.2026
Работы по ремонту дорог стартовали в Москве

В Москве начались работы по ремонту асфальтового покрытия дорог

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Ремонт асфальтобетонного покрытия на Ленинградском шоссе
Ремонт асфальтобетонного покрытия на Ленинградском шоссе - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Ремонт асфальтобетонного покрытия на Ленинградском шоссе
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по ремонту асфальтового покрытия дорог, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках подготовки к новому осенне-зимнему периоду запланированы работы по ремонту дорожного покрытия на ключевых магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах. График работ утвержден, они стартовали с установлением постоянных круглосуточных положительных температур воздуха", - отметил Бирюков.
Заммэра рассказал, что в этом году дорожное полотно обновят на участках МКАД и Третьего транспортного кольца, Москворецкой набережной, Моховой улице, Рязанском и Ленинском проспектах, Боровском шоссе и других столичных улицах и магистралях.
"Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы будут проводиться преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - пояснил Бирюков.
Более того, ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты проводят фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт. На завершающем этапе наносят дорожную разметку.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу.
