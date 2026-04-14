Финальный этап подготовки фонтанов к открытию сезона стартовал в Москве

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к финальному этапу подготовки фонтанов города к открытию сезона, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Фонтаны по праву считаются визитной карточкой российской столицы, есть как традиционные сооружения, так и "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические. Обычно запускаем фонтаны в конце апреля, поэтому приступили к финальному этапу подготовительных мероприятий", - рассказал Бирюков.
Заммэра напомнил, что осенью после консервации фонтанов специалисты провели тщательную проверку конструкций, находящихся под землей и в коллекторах сооружений.
"В зимний период был организован плановый ремонт электромеханического оборудования и подводной подсветки, систем управления и автоматики всех коммуникаций, проведена диагностика гидравлики", - уточнил Бирюков.
Он также подчеркнул, что были приведены в порядок насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, проверены системы вентиляции и отопления помещений насосных станций.
"С установлением постоянных положительных температур воздуха фонтаны начали расконсервировать и промывать со специальным средством. Кроме того, перед запуском проведут регулировку форсунок и проверят лампы внешней подсветки, при необходимости отремонтируют облицовку чаш и парапетов", - заключил заммэра.