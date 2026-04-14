В Москве врачи спасли кисть пациента после десятичасовой операции
11:38 14.04.2026 (обновлено: 11:39 14.04.2026)
В Москве врачи спасли кисть пациента после десятичасовой операции

В Москве врачи спасли кисть пациента, попавшего в механизм для подъема тяжестей

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Московские врачи спасли кисть пациента в ходе 10-часовой операции после того, как рука мужчины попала в механизм для подъема тяжестей, сообщает столичный департамент здравоохранения.
"Московские врачи спасли кисть пациента в ходе 10-часовой операции. Левая рука молодого мужчины попала в механизм для подъема тяжестей: четыре пальца оказались повреждены, а указательный был отсечен полностью. С такой травмой пациент поступил в центр микрохирургии кисти ГКБ имени А.К. Ерамишанцева", - говорится в сообщении в канале MAX.
Отмечается, что операция длилась более 10 часов: врачи реплантировали указательный палец, восстановив артерии, вены и нервы, выполнили реваскуляризацию (процедура восстановления кровотока) и реиннервацию (восстановление нервных связей) среднего, безымянного пальцев и мизинца, наложили швы на большом пальце, восстановили сухожилия сгибателей.
"Характер травмы потребовал индивидуального подхода к каждому пальцу - разная степень повреждения, разная тактика. Где-то реплантация, где-то восстановление сгибания и чувствительности. Это кропотливая, многочасовая работа высочайшего уровня. Операция выполнена качественно. Теперь пациенту предстоит реабилитация, чтобы рука вернула прежнюю функцию. Сейчас пациента уже выписали, он продолжает восстановление", - рассказал руководитель центра Георгий Назарян, чьи слова приводятся в сообщении.
Подчеркивается, что именно для таких случаев в Москве созданы специализированные центры микрохирургии.
"Операция подтвердила: столичная медицина способна вернуть качество жизни даже после самых сложных травм", - добавляется в сообщении.
