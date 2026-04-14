Задержанный украинец раскрыл детали планируемого в Москве теракта

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Украинец, который должен был убить силовика в Москве, рассказал, что должен был пересечь границу с Казахстаном, но куратор не вышел на связь, следует из видео пресс-службы ЦОС ФСБ.

В начале апреля ведомство сообщало о предотвращении теракта, который СБУ планировала устроить в Москве в отношении одного из высокопоставленных руководителей правоохранительной системы. Тогда оперативники выявили электроскутер, припаркованный у входа в бизнес-центр, в его багажнике находилось мощное самодельное взрывное устройство, закамуфлированное под бытовую зарядную станцию.