Задержанный украинец раскрыл детали планируемого в Москве теракта
10:40 14.04.2026
Задержанный украинец раскрыл детали планируемого в Москве теракта

Украинец, готовивший теракт в Москве, рассказал, как куратор не вышел на связь

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Украинец, который должен был убить силовика в Москве, рассказал, что должен был пересечь границу с Казахстаном, но куратор не вышел на связь, следует из видео пресс-службы ЦОС ФСБ.
Во вторник ведомство сообщило о задержании троих граждан Украины, Молдавии и России по делу о попытке совершения теракта в Москве с помощью заминированного электроскутера. Украинец являлся военнослужащим ВСУ, а в марте 2025 года завербован СБУ и направлен в Москву для проведения разведки и совершения убийства высокопоставленного военнослужащего РФ.
"Позже по инструкции куратора я собрал взрывное устройство, поместил в электростанцию, электростанцию положил в электроскутер, и скутер 2 апреля отогнал к торговому центру. После чего я должен был отбыть в Оренбург, забрать мотоцикл и переехать российско-казахстанскую границу, но куратор не вышел на связь", - сказал гражданин Украины.
В начале апреля ведомство сообщало о предотвращении теракта, который СБУ планировала устроить в Москве в отношении одного из высокопоставленных руководителей правоохранительной системы. Тогда оперативники выявили электроскутер, припаркованный у входа в бизнес-центр, в его багажнике находилось мощное самодельное взрывное устройство, закамуфлированное под бытовую зарядную станцию.
