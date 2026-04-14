12:03 14.04.2026
Ефимов: восемь школ построят в Москве по принятым в 2026 году проектам КРТ

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Девять детских садов, восемь школ и две поликлиники построят в Москве по одобренным в первом квартале 2026 года проектам комплексного развития территорий, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"По итогам первого квартала 2026 года в столице одобрили 35 проектов комплексного развития с градостроительным потенциалом почти 4,6 миллиона квадратных метров недвижимости. Благодаря им в разных районах города появятся в том числе девять новых детских садов на 2650 мест, восемь школ для семи тысяч учеников, две поликлиники, семь спортивных комплексов, промышленно-коммунальные и другие объекты", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Собянин: четыре "школы будущего" построят в Москве к концу 2027 года
9 апреля, 13:45
Замглавы города отметил, что 20 из 35 одобренных проектов подразумевают строительство более 1,1 миллиона "квадратов" жилья для участников программы реновации. Примерно такой же объем строительства придется на общественно-деловые и производственные объекты. Данные проекты КРТ позволят создать в Москве порядка 15,6 тысячи рабочих мест, добавил заммэра. Они будут реализованы в 27 районах на севере, востоке, западе, юге, юго-востоке и юго-западе столицы, а также в Центральном и Новомосковском административных округах.
Как уточнили в департаменте градостроительной политики, три проекта КРТ запланированы на территории бывшего завода "Прожектор" в районе Перово, где на 29 гектарах возведут около 703 тысяч квадратных метров жилья и инфраструктуры, в том числе два детсада на 700 воспитанников, школу на две тысячи учащихся, поликлинику и не только.
Вместе с тем, прочие из одобренных в 2026 году проектов КРТ предусматривают, например, возведение образовательного и физкультурно-оздоровительного комплексов, логистического центра во Внукове, гостиницы на 120 номеров в Зябликове, зданий для городских служб в Капотне, Донском, Басманном и Соколе, дополнили в департаменте.
На сегодня в Москве на разных стадиях подготовки и выполнения находится всего около 400 проектов КРТ суммарной площадью приблизительно 4,5 тысячи гектаров. Программа предполагает формирование комфортных городских пространств в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках.
Проект образовательного комплекса в виде конструктора из молекул в Можайском районе на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
На западе Москвы построят школу в виде конструктора из молекул
19 марта, 06:00
 
