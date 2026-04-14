Ефимов: восемь школ построят в Москве по принятым в 2026 году проектам КРТ

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Девять детских садов, восемь школ и две поликлиники построят в Москве по одобренным в первом квартале 2026 года проектам комплексного развития территорий, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"По итогам первого квартала 2026 года в столице одобрили 35 проектов комплексного развития с градостроительным потенциалом почти 4,6 миллиона квадратных метров недвижимости. Благодаря им в разных районах города появятся в том числе девять новых детских садов на 2650 мест, восемь школ для семи тысяч учеников, две поликлиники, семь спортивных комплексов, промышленно-коммунальные и другие объекты", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.

Замглавы города отметил, что 20 из 35 одобренных проектов подразумевают строительство более 1,1 миллиона "квадратов" жилья для участников программы реновации. Примерно такой же объем строительства придется на общественно-деловые и производственные объекты. Данные проекты КРТ позволят создать в Москве порядка 15,6 тысячи рабочих мест, добавил заммэра. Они будут реализованы в 27 районах на севере, востоке, западе, юге, юго-востоке и юго-западе столицы, а также в Центральном и Новомосковском административных округах

Как уточнили в департаменте градостроительной политики, три проекта КРТ запланированы на территории бывшего завода "Прожектор" в районе Перово, где на 29 гектарах возведут около 703 тысяч квадратных метров жилья и инфраструктуры, в том числе два детсада на 700 воспитанников, школу на две тысячи учащихся, поликлинику и не только.

Вместе с тем, прочие из одобренных в 2026 году проектов КРТ предусматривают, например, возведение образовательного и физкультурно-оздоровительного комплексов, логистического центра во Внукове, гостиницы на 120 номеров в Зябликове, зданий для городских служб в Капотне , Донском, Басманном и Соколе , дополнили в департаменте.