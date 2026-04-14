Мишустин призвал учитывать развитие ИИ при подготовке кадров

15:03 14.04.2026 (обновлено: 15:19 14.04.2026)
Мишустин призвал учитывать развитие технологий ИИ при подготовке кадров

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) необходимо учитывать при подготовке кадров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В сегодняшних условиях повышается роль производительности труда, развития новых технологий, в том числе и искусственного интеллекта. Это, конечно, необходимо учитывать при подготовке кадров", - сказал Мишустин на стратегической сессии "Обеспечение экономики кадрами".
Он добавил, что профстандарты образовательных программ должны быть достаточно гибкими и адаптивными. Для этого выстраивается взаимодействие колледжей и вузов, а также центров занятости. Они должны оперативно и синхронно реагировать на запросы предприятий, улучшать свои программы и учитывать потребности будущих сотрудников.
Мишустин напомнил, что президент России Владимир Путин особо подчеркивал необходимость настройки профессионального образования таким образом, чтобы оно результативно отвечало на современные вызовы и могло меняться вместе с прогрессом в экономике, технологиях и науке.
"Это в свою очередь требует пересмотра программы методик обучения дополнительного образования, переподготовки педагогов всех уровней", - добавил премьер.
