Двое, предварительно, пострадали в пожаре на пороховом заводе в Казани

КАЗАНЬ, 14 апр - РИА Новости. Два человека, по предварительным данным, пострадали при пожаре на Казанском пороховом заводе, сообщает минздрав Татарстана.
Пресс-служба главы Татарстана сообщила ранее, что на Казанском пороховом заводе в результате пожара случилось частичное обрушение конструкции. Он отметил, что причина происшествия носит техногенный характер. Есть пострадавшие, им оказывается необходимая медицинская помощь. Технологический процесс производства не остановлен. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает.
"На месте работают две бригады скорой помощи и одна бригада медицины катастроф. Предварительно, двое пострадавших, различной степени тяжести, госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу и Городскую клиническую больницу 7 Казани", - говорится в сообщении республиканского минздрава.
Казанский государственный казенный пороховой завод - старейший в современной России пороховой завод, выпускает порох с 1788 года. Завод является многопрофильным предприятием, выпускающим порох и заряды практически ко всем видам вооружения, а также пиротехнические изделия, фейерверки, нитроцеллюлозу, клеи, лакокрасочные материалы. На заводе функционирует одна из старейших химических лабораторий отрасли.