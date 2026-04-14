Двое, предварительно, пострадали в пожаре на пороховом заводе в Казани

КАЗАНЬ, 14 апр - РИА Новости. Два человека, по предварительным данным, пострадали при пожаре на Казанском пороховом заводе, сообщает минздрав Татарстана.

Пресс-служба главы Татарстана сообщила ранее, что на Казанском пороховом заводе в результате пожара случилось частичное обрушение конструкции. Он отметил, что причина происшествия носит техногенный характер. Есть пострадавшие, им оказывается необходимая медицинская помощь. Технологический процесс производства не остановлен. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает.