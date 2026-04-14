МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Минздрав сформировал новый перечень стратегически значимых лекарств, включив в него 206 препаратов, следует из проекта ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Документ подготовили по итогам заседания межведомственной комиссии. Обновленный список содержит два раздела. В первом указано 61 лекарство, во втором — еще 145.
ФАС снизила цены на несколько жизненно необходимых лекарств
7 апреля, 11:01
Ранее утвержденный перечень содержал международные непатентованные наименования 215 лекарственных средств.
Из документа исключили девять препаратов: бензатина бензилпенициллин, бозентан, прокарбазин, проурокиназу, пэгинтерферон альфа-2а, тенектеплазу, фактор некроза опухоли альфа-1, цепэгинтерферон альфа-2b и эпинефрин.