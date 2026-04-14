Мерц: Венгрии предложили использовать нефтепровод идущий через Хорватию

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Венгрии предложили использовать нефтепровод, проходящий через Хорватию, вместо "Дружбы".

По его словам, Хорватия не проводила необходимых испытаний, "которые могли бы достаточно убедительно продемонстрировать реальную пропускную способность этого трубопровода".