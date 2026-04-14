Мерц сообщил украинцам плохие новости на встрече с Зеленским

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Германия будет способствовать возвращению на Украину мужчин призывного возраста, заявил канцлер Фридрих Мерц на встрече с Владимиром Зеленским в Берлине. Трансляцию вел YouTube-канал украинского парламента.
"Мы будем тесно сотрудничать в вопросах, касающихся граждан Украины, которые нашли убежище в нашей стране, и облегчим им возвращение домой. Мы будем работать с Украиной над тем, чтобы ограничить число украинских мужчин, ищущих здесь убежище, поскольку важно, чтобы они были там и помогали своей стране", — сказал он.
В начале года сообщалось, что фракция Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге намерена добиваться проведения в Германии масштабной "депортационной кампании" в отношении беженцев из Сирии и Афганистана, а также возвращения на Украину беженцев, годных к военной службе.
В отношении последних ХСС настаивает на более жесткой позиции. Речь идет, в частности, о том, чтобы "пригодные к военной службе украинские мужчины вносили свой вклад в оборону своей страны".
С 2022 года в Германию въехали более 1,2 миллиона украинских граждан. По данным федерального агентства по трудоустройству за ноябрь, около 360 тысяч из них нашли работу. В августе сообщалось, что 134 тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 55 лет получали базовое соцпособие.
