Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии раскрыли, какой удар ждет Украину после выборов в Венгрии - РИА Новости, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:41 14.04.2026 (обновлено: 10:02 14.04.2026)
В Финляндии раскрыли, какой удар ждет Украину после выборов в Венгрии

Мема: Словакия может заблокировать кредит Украине вместо Венгрии

© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Братислава может заблокировать кредит Киеву в 90 миллиардов евро вместо Будапешта, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X.

"После выборов в Венгрии многие в ЕС считают, что Украине может быть предоставлен кредит в размере 90 миллиардов евро. Однако Словакия может помешать этому", — говорится в публикации.
Политик добавил, что европейским лидерам пора признать тот факт, что конфликт на Украине проигран.

В марте ЕС опубликовал документ, согласно которому Венгрия и Словакия не поддержали итоговые выводы саммита Евросоюза, касающиеся Украины. В Будапеште заявили, что страна поддержит Украину только после того, как та перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Газета Financial Times написала, что страны Евросоюза ожидают, что лидер победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр разблокирует кредит ЕС Киеву и снимет венгерское вето на введение очередного пакета антироссийских санкций.
В миреУкраинаВенгрияКиевПетер МадьярЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала