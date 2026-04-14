Медоед Нео из Московского зоопарка решил две головоломки

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Медоеду Нео из Московского зоопарка пришлось решить две головоломки, чтобы добраться до обеда, рассказали в учреждении.

На видео Нео пытается дотянуться до бумажной "конфеты", для чего ему пришлось заползти на бревно, а затем находит угощение в мешке с сеном.