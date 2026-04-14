В Алтайском крае после паводка разворачивают дамбы длиной около 400 метров

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Дамбы протяженностью около 400 метров разворачивают в городе Камень-на-Оби Алтайского края после паводка, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Ликвидация последствий паводка в Алтайском крае на контроле МЧС России . На большей части территории края снежный покров сошёл. На реках края завершается процесс вскрытия льда. В процессе вскрытия на реке Обь в Каменском районе высока вероятность образования заторных явлений и подъём уровня воды с последующим подтоплением низменных участков местности. В превентивных целях в городе Камень-на-Оби разворачиваются водоналивные дамбы общей протяженностью около 400 метров", - говорится в сообщении

В ведомстве отметили, что в регионе остаются подтопленными 156 жилых домов и 372 приусадебных участка. В наиболее сложных районах работают оперативные группы Главного управления. Специалисты МЧС России в круглосуточном режиме проводят мониторинг складывающейся гидрологической обстановки, в том числе с применением беспилотных авиационных систем.

Кроме того, в населенном пункте Шипицыно Тальменского района работает аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Организовано информирование граждан и адресная помощь.

"В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю продолжается взаимодействие с администрациями, ведётся круглосуточный контроль ситуации. Всего к ликвидации последствий паводка привлечены более 293 человека и 110 едиництехники", - добавили в ведомстве.