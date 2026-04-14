США продлили разрешение на операции со структурами "Лукойла" в Болгарии

ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Власти Соединенных Штатов продлили разрешение на операции с рядом структур "Лукойла" в Болгарии до 29 октября, следует из опубликованной генеральной лицензии американского Минфина.
"За исключением случаев, предусмотренных в пункте (b) настоящей генеральной лицензии, все транзакции, запрещенные указом президента 14024, с участием следующих организаций разрешаются до... 29 октября 2026 года", - говорится в документе.
Перечисленные далее организации включают компании Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Neftochim Burgas JSC, компания по заправке самолетов Lukoil Aviation Bulgaria EOOD и Lukoil Bunker Bulgaria EOOD.