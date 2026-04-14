МВФ может выделить Ливану помощь на сумму до миллиарда долларов, пишут СМИ
23:24 14.04.2026
МВФ может выделить Ливану помощь на сумму до миллиарда долларов, пишут СМИ

Bloomberg: МВФ и Ливан обсуждают выделение стране суммы в миллиард долларов

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Ливан и Международный валютный фонд (МВФ) обсуждают предоставление ускоренной помощи на сумму до миллиарда долларов, которая должна пойти на бюджетную поддержку и гуманитарную помощь Ливану, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.
"Международный валютный фонд и Ливан обсуждают варианты оказания ускоренной помощи, чтобы помочь стране справиться с последствиями войны на Ближнем Востоке... переговоры сосредоточены на некоем финансовом инструменте, который предоставит Ливану доступ к сумме от 800 миллионов до одного миллиарда долларов", - пишет агентство.
Отмечается, что средства будут направлены на поддержку бюджета и гуманитарную помощь.
Эскалация между Израилем и шиитским движением "Хезболлах" в Ливане началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки на израильскую территорию на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, а 16 марта объявил о начале наземной операции на юге Ливана.
После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США "Хезболлах" приостановило операции против Израиля, но возобновило их после массированных израильских ударов по Ливану. Иран и Пакистан, выступающий посредником в урегулировании, назвали атаки на Ливан нарушением перемирия. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Ливан не был включен в соглашение о прекращении огня.
