США обещают Ливану финансовую помощь в случае успеха переговоров с Израилем

ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Успешное завершение переговоров между Ливаном и Израилем при посредничестве Вашингтона позволит разблокировать масштабную помощь для восстановления Ливана и расширить инвестиционные возможности обеих стран, заявил представитель госдепа США Томми Пиготт.