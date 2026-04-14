США обещают Ливану финансовую помощь в случае успеха переговоров с Израилем

ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Успешное завершение переговоров между Ливаном и Израилем при посредничестве Вашингтона позволит разблокировать масштабную помощь для восстановления Ливана и расширить инвестиционные возможности обеих стран, заявил представитель госдепа США Томми Пиготт.
"Соединенные Штаты подчеркнули, что эти переговоры потенциально могут открыть путь к масштабной помощи на цели восстановления и экономическому возрождению Ливана, а также расширить инвестиционные возможности для обеих стран", - говорится в заявлении Пиготта.