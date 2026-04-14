Лихачев назвал проект строительства АЭС "Пакш-2" приоритетом "Росатома"

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Проект строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии будет особым приоритетом "Росатома", заявил во вторник журналистам в Каире глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Дополнительная мобилизация для решения этого вопроса (АЭС "Пакш-2" - ред) в Венгрии тоже будет необходима. Мы можем обещать, что это будет наш особый приоритет, и как это было в самые сложные годы. А понятно, что данный проект столкнулся и с пандемией, столкнулся и с санкциями, столкнулся с прямым давлением, и все это выдержало", - сказал Лихачев.