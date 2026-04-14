После пасхального перемирия на ЗАЭС возобновились обстрелы, заявил Лихачев

КАИР, 14 апр - РИА Новости. Ночь на Запорожской АЭС была непростой, после Пасхального перемирия возобновились обстрелы, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Он добавил, что персонал станции сработал блестяще, он сумел подключить ЗАЭС к электроснабжению от мобильных источников, используя дежурные дизельные генераторы.