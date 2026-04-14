После пасхального перемирия на ЗАЭС возобновились обстрелы, заявил Лихачев

КАИР, 14 апр - РИА Новости. Ночь на Запорожской АЭС была непростой, после Пасхального перемирия возобновились обстрелы, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Действительно, эта ночь была непростой, после Пасхального перемирия возобновились обстрелы, и одним из результатов таких обстрелов стала потеря энергоснабжения", - отметил Лихачев.
Он добавил, что персонал станции сработал блестяще, он сумел подключить ЗАЭС к электроснабжению от мобильных источников, используя дежурные дизельные генераторы.
"Это уже 14-я абсолютная потеря станцией энергоснабжения, один из периодов, продолжавшихся больше месяца, что является мировым рекордом. В очередной раз коллектив Запорожской АЭС продемонстрировал и высокий профессионализм, и очень высокую техническую готовность", - подчеркнул глава "Росатома".