Блогер Лерчек выбрала имя для четвертого ребенка

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) назвала Даниэлем своего четвертого ребенка, которого родила в феврале от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини, сообщил РИА Новости источник из её окружения.
"Пара дала ребёнку двойное имя, но чаще его называют Даниэль", - сказал собеседник агентства.
На следующий день после выписки из роддома блогер была доставлена в онкологическую реанимацию, у неё обнаружили рак желудка четвертой стадии. Сейчас она проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина.