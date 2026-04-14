Рейтинг@Mail.ru
СМИ: вице-премьер Британии посещал США в попытке улучшить отношения стран
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 14.04.2026
СМИ: вице-премьер Британии посещал США в попытке улучшить отношения стран

Daily Mail: Лэмми провел переговоры с Вэнсом в попытке улучшить отношения с США

© AP Photo / Hassan AmmarДэвид Лэмми
Дэвид Лэмми
© AP Photo / Hassan Ammar
Дэвид Лэмми . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 14 апр – РИА Новости. Британский вице-премьер Дэвид Лэмми провел переговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в попытке восстановить хорошие отношения между странами, сообщает издание Daily Mail.
"Вчера вечером Дэвид Лэмми провел переговоры со своим "другом" Джей Ди Вэнсом, пытаясь восстановить пошатнувшиеся "особые отношения" между Великобританией и США", - пишет газета.
Как сообщает издание, Лэмми и Вэнс встретились в Вашингтоне и обсудили конфликты на Ближнем Востоке и на Украине. Во время переговоров Лэмми подтвердил намерение Великобритании помочь в обеспечении свободного прохода по Ормузскому проливу после окончания конфликта. В Вашингтоне британский вице-премьер также встретился с госсекретарем Марко Рубио. Обе встречи длились по 45 минут.
"Поездка Лэмми в Вашингтон состоялась на фоне того, что многие считают самым низким уровнем американо-британских отношений за последние десятилетия", - пишет газета.
В миреВеликобританияСШАДэвид ЛэммиМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала