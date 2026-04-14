СМИ: вице-премьер Британии посещал США в попытке улучшить отношения стран

ЛОНДОН, 14 апр – РИА Новости. Британский вице-премьер Дэвид Лэмми провел переговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в попытке восстановить хорошие отношения между странами, сообщает издание Daily Mail.
"Вчера вечером Дэвид Лэмми провел переговоры со своим "другом" Джей Ди Вэнсом, пытаясь восстановить пошатнувшиеся "особые отношения" между Великобританией и США", - пишет газета.
Как сообщает издание, Лэмми и Вэнс встретились в Вашингтоне и обсудили конфликты на Ближнем Востоке и на Украине. Во время переговоров Лэмми подтвердил намерение Великобритании помочь в обеспечении свободного прохода по Ормузскому проливу после окончания конфликта. В Вашингтоне британский вице-премьер также встретился с госсекретарем Марко Рубио. Обе встречи длились по 45 минут.
"Поездка Лэмми в Вашингтон состоялась на фоне того, что многие считают самым низким уровнем американо-британских отношений за последние десятилетия", - пишет газета.