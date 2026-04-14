Лавров рассказал о методах вмешательства Запада во внутренние дела стран

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Страны Запада применяют различные методы вмешательства во внутренние дела других стран, используя, в том числе, практики электорального неоколониализма, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Сегодня государства глобального Запада, так называемого мирового меньшинства, активно вмешиваются во внутренние дела других стран", - сказал министр в ходе своего видеообращения на открытии Международной научно-практической конференции по вопросам обеспечения наблюдения и экспертизы электоральных процессов, организованной на площадке НЦ "Россия".

По его словам, Запад прибегает к различным инструментам для достижения своих целей: от стимулирования цветных революций до оказания силового давления и прямых вооруженных агрессий.

Заметное место в этом ряду принадлежит так называемому "электоральному неоколониализму", который, как подчеркнул Лавров , представляет собой целый комплекс механизмов и практик, направленных на то, чтобы "исказить свободное волеизъявление граждан и его итоги".

Другим упомянутым Лавровым методом является "осуществление необъективного, предвзятого внешнего наблюдения, результаты которого затем при помощи ангажированных средств массовой информации пытаются преподнести как итоговое мнение всего или большей части международного сообщества".

Во вторник в Москве открылась Международная научно-практическая конференция по вопросам обеспечения наблюдения и экспертизы электоральных процессов.