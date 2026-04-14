Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Турции

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, стороны обсудили поиск путей выхода из кризисной ситуации из-за нападения США и Израиля на Иран, сообщает МИД РФ.