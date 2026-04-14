Рейтинг@Mail.ru
Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Турции
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 14.04.2026 (обновлено: 11:57 14.04.2026)
Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Турции

Лавров обсудил с Фиданом поиск путей выхода из иранского кризиса

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, стороны обсудили поиск путей выхода из кризисной ситуации из-за нападения США и Израиля на Иран, сообщает МИД РФ.
"Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом. Обсуждены вопросы, касающиеся поиска путей выхода из кризисной ситуации, сложившейся в результате неспровоцированного нападения США и Израиля на Исламскую Республику Иран. Высказана готовность Москвы и Анкары содействовать усилиям по мирному урегулированию конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
ТурцияИзраильСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала