Лавров заявил главе МИД Ирана о готовности помочь в разрешении конфликта - РИА Новости, 14.04.2026
00:39 14.04.2026 (обновлено: 00:43 14.04.2026)
Лавров заявил главе МИД Ирана о готовности помочь в разрешении конфликта

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи вновь подтвердил неизменную готовность России оказывать содействие урегулированию кризиса на Ближнем Востоке, который не имеет военного решения.
"Тринадцатого апреля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи… Лавров... вновь подтвердил неизменную готовность России оказывать содействие урегулированию кризиса, который не имеет военного решения", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
В мире, Россия, Иран, Ближний Восток, Сергей Лавров, Аббас Аракчи, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
