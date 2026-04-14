Лавров заявил главе МИД Ирана о готовности помочь в разрешении конфликта

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи вновь подтвердил неизменную готовность России оказывать содействие урегулированию кризиса на Ближнем Востоке, который не имеет военного решения.