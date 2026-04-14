Россия не бросит Кубу, заявил экс-премьер Степашин - РИА Новости, 14.04.2026
05:22 14.04.2026
Россия не бросит Кубу, заявил экс-премьер Степашин

Степашин: Россия не бросит Кубу, Москва оказывает Гаване помощь

© AP Photo / Ramon EspinosaРоссийский нефтяной танкер "Анатолий Колодкин" в Матансасе, Куба
Российский нефтяной танкер Анатолий Колодкин в Матансасе, Куба - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Российский нефтяной танкер "Анатолий Колодкин" в Матансасе, Куба. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия не бросит Кубу, Москва оказывает Гаване помощь, заявил РИА Новости бывший премьер-министр России Сергей Степашин.
"Мы Кубу не бросим, мы ей помогаем", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Трамп заявил, что США могут "заглянуть" на Кубу после Ирана
Вчера, 20:48
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
На минувгей неделе Кубу посетил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес сообщил, что на встрече с дипломатом поблагодарил Россию за поддержку страны.
Ранее российский танкер "Анатолий Колодкин" доставил на Кубу гуманитарный груз в 100 тысяч тонн нефти.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Рябков рассказал об обеспечении энергетической безопасности Кубы
10 апреля, 02:04
 
