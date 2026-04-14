Забор крови у донора в ФГБУЗ "Центр крови Федерального медико-биологического агентства" в Москве

Благотворительная акция по сдаче крови прошла в "Мострансавто"

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Благотворительная донорская акция "Маршруты к сердцу" состоялась в "Мострансавто", за один день собрали более 15,3 литра крови, которую направят в медицинские учреждения Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.

Акция организована при поддержке Московского областного центра крови. Мобильный пункт для сдачи крови развернули в центральном офисе предприятия.

К акции, которая способствует развитию донорского движения, росту числа первичных доноров, популяризации здорового образа жизни среди работников компании, присоединились сотрудники из различных управлений — от специалистов до руководящего состава, в ней также принял участие генеральный директор "Мострансавто" Андрей Майоров.

Все участники сдали стандартный объем крови, что позволило существенно пополнить региональный банк крови. Доноры получили предусмотренные меры поддержки, включая оплачиваемые дни отдыха и денежную компенсацию на питание.