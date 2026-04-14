Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
15:09 14.04.2026
Благотворительная акция по сдаче крови прошла в "Мострансавто"

Более 15 литров крови сдали в "Мострансавто" в рамках благотворительной акции

© РИА Новости / Максим Блинов | Забор крови у донора в ФГБУЗ "Центр крови Федерального медико-биологического агентства" в Москве
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Благотворительная донорская акция "Маршруты к сердцу" состоялась в "Мострансавто", за один день собрали более 15,3 литра крови, которую направят в медицинские учреждения Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
Акция организована при поддержке Московского областного центра крови. Мобильный пункт для сдачи крови развернули в центральном офисе предприятия.
К акции, которая способствует развитию донорского движения, росту числа первичных доноров, популяризации здорового образа жизни среди работников компании, присоединились сотрудники из различных управлений — от специалистов до руководящего состава, в ней также принял участие генеральный директор "Мострансавто" Андрей Майоров.
Все участники сдали стандартный объем крови, что позволило существенно пополнить региональный банк крови. Доноры получили предусмотренные меры поддержки, включая оплачиваемые дни отдыха и денежную компенсацию на питание.
Акция "Маршруты к сердцу" проходит в компании с 2015 года и за это время стала частью корпоративной культуры и традицией предприятия.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МострансавтоДонорствоКровь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала