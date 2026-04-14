Терешкова и Гагарин принадлежат миру, заявил Володин
14:43 14.04.2026
Терешкова и Гагарин принадлежат миру, заявил Володин

Володин: Валентина Терешкова и Юрий Гагарин принадлежат миру

© РИА Новости / Ивлев | Летчики-космонавты Юрий Гагарин и Валентина Терешкова на занятиях в радиоклассе
Летчики-космонавты Юрий Гагарин и Валентина Терешкова на занятиях в радиоклассе - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости / Ивлев
Перейти в медиабанк
Летчики-космонавты Юрий Гагарин и Валентина Терешкова на занятиях в радиоклассе. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Валентина Терешкова и Юрий Гагарин принадлежат миру, их подвиг необходимо чтить, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Уважаемые коллеги, давайте мы тоже для себя решим, потому что начинаем рассматривать это всё через призму политики. Терешкова, Гагарин принадлежат миру. И их во всём мире знают. Понятно, что сейчас передёргивать начинают в некоторых странах итоги истории. Но мы-то с вами всегда должны чтить этот подвиг и понимать, о чём идёт речь", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он отметил, что, вспоминая Юрия Гагарина, правильно было бы сказать и о Валентине Терешковой, которая много общалась и дружила с ним. И эта дружба, по словам председателя Госдумы, была пронесена через совместную работу, через освоение космоса.
"Надо, коллеги, вот, всё-таки подчеркнуть – нам повезло. Повезло, что в этом зале среди нас есть человек, который знал хорошо Юрия Алексеевича Гагарина, дружил с ним... Но ещё надо сказать о том, что это первая женщина, которая осваивала космос. 16 июня 1963 года обычная девушка из рабочей семьи с Ярославской области, Тутаевского района Валентина Владимировна Терешкова. Давайте её поприветствуем, поаплодируем её подвигу, потому что это было в 63 году. И когда мы вспоминаем сегодня Гагарина, надо обязательно сказать о Терешковой. Она скромная. Вот посмотрите. Можно, Валентина Владимировна, пожалуйста, сидите, мы аплодируем вам стоя, а вы можете не вставать. Мы вас просим. Мы вас любим, уважаем, чтим, потому что ваш вклад он просто неоценим... Спасибо вам, Валентина Владимировна", - добавил Володин.
Ярославская областьТутаевский районВалентина ТерешковаЮрий Гагарин (космонавт)Вячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
