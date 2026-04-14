Суд подтвердил изъятие имущества экс-мэра Сочи Копайгородского

КРАСНОДАР, 14 апр - РИА Новости. Краснодарский краевой суд подтвердил изъятие в доход государства имущества бывшего мэра Сочи на сумму более 1,6 миллиарда рублей, сообщили в объединенной

Суд в Сочи в начале 2026 года изъял в доход государства имущество экс-мэра Копайгородского и его близких на сумму порядка 1,6 миллиарда рублей. Установлено, что активы фигурантов иска Генпрокуратуры РФ были приобретены на коррупционные доходы.

"Оспариваемым решением суда в доход государства обращено имущество на общую сумму не менее 1 673 633 247 рублей", - заявили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, в доход государства обращено более 50 объектов недвижимости, 15 земельных участков, 10 автомобилей, денежные средства в размере 84 630 374 рублей и 40 тысяч долларов, коллекция наручных часов, ювелирные изделия и предметы роскоши на общую сумму более 108 миллионов рублей. Также с Копайгородского в пользу государства взыскано 215 237 998 рублей как эквивалент стоимости отчужденного имущества.