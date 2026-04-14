Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 14.04.2026 (обновлено: 14:13 14.04.2026)
Суд подтвердил изъятие имущества экс-мэра Сочи Копайгородского

© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда
Экс-глава Сочи Алексей Копайгородский в суде
Перейти в медиабанк
Экс-глава Сочи Алексей Копайгородский в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 14 апр - РИА Новости. Краснодарский краевой суд подтвердил изъятие в доход государства имущества бывшего мэра Сочи на сумму более 1,6 миллиарда рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Суд в Сочи в начале 2026 года изъял в доход государства имущество экс-мэра Копайгородского и его близких на сумму порядка 1,6 миллиарда рублей. Установлено, что активы фигурантов иска Генпрокуратуры РФ были приобретены на коррупционные доходы.
"Оспариваемым решением суда в доход государства обращено имущество на общую сумму не менее 1 673 633 247 рублей", - заявили в пресс-службе.
По данным пресс-службы, в доход государства обращено более 50 объектов недвижимости, 15 земельных участков, 10 автомобилей, денежные средства в размере 84 630 374 рублей и 40 тысяч долларов, коллекция наручных часов, ювелирные изделия и предметы роскоши на общую сумму более 108 миллионов рублей. Также с Копайгородского в пользу государства взыскано 215 237 998 рублей как эквивалент стоимости отчужденного имущества.
Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы. Супруги Копайгородские находятся под стражей в Москве.
СочиРоссияКраснодарский краевой судГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала