Колесников: с возвращением флага и гимна исчезнет ощущение неполноценности - РИА Новости, 14.04.2026
13:25 14.04.2026
Колесников: с возвращением флага и гимна исчезнет ощущение неполноценности

Колесников: с возвращением гимна исчезнет ощущение неполноценности на пьедестале

© РИА Новости / Максим Богодвид
Пловец Климент Колесников - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Пловец Климент Колесников. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников рассказал РИА Новости, что решение Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) допустить российских спортсменов к международным соревнованиям без ограничений позволит вернуть полноценные эмоции от побед.
Ранее World Aquatics объявила, что взрослые спортсмены с российской и белорусской спортивной принадлежностью смогут выступать на соревнованиях под национальным флагом и гимном.
"Я уже не раз говорил о важности наличия гимна и флага на международной арене для меня. На последнем чемпионате мира я это в очередной раз осознал и почувствовал обделенность. Это отличная новость. Наконец-то этот день настал, и я могу быть уверен в том, что почувствую гордость внутри при подъеме на пьедестал", - сказал Колесников.
По его словам, ранее отсутствие национальной символики влияло на восприятие результата.
Сингапуре чувствовалась неполноценность от нахождения на пьедестале, когда не играл гимн и не поднимался флаг России. Сейчас же все будет как раньше, я скучал по этому. Цели остались те же - буду бороться за первые места на летнем чемпионате Европы и зимнем чемпионате мира", - отметил Колесников.
