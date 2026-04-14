Филиппины обвинили КНР в отравлении морской среды цианидом вблизи границы

Цианид - высокотоксичное химическое вещество, известное тем, что наносит серьезный и необратимый вред людям и морским экосистемам.

По словам представителя ВМС Филиппин, на которые ссылается местная газета, филиппинские войска изъяли 10 бутылок с цианидом с сампанов, спущенных на воду китайскими рыболовными судами в феврале, июле и октябре 2025 года.