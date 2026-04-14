Филиппины обвинили КНР в отравлении морской среды цианидом вблизи границы

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Филиппины обвинили КНР в отравлении морской среды в районе спорного рифа Жэньай (Аюнгин) в Южно-Китайском море цианидом, что якобы позволит Китаю "сфабриковать экологический кризис, в котором он затем сможет обвинить Филиппины", пишет местная газета PhilStar.
Цианид - высокотоксичное химическое вещество, известное тем, что наносит серьезный и необратимый вред людям и морским экосистемам.
"Бутылки, изъятые ВМС Филиппин с китайских сампанов, курсирующих вблизи отмели Аюнгин (филиппинское название рифа Жэньай в Южно-Китайском море - ред.), содержат следы цианида, что вызывает тревогу по поводу их преднамеренного использования китайцами для уничтожения рыбы и разрушения морской среды",- пишет PhilStar со ссылкой на совет национальной безопасности Филиппин.
По словам представителя ВМС Филиппин, на которые ссылается местная газета, филиппинские войска изъяли 10 бутылок с цианидом с сампанов, спущенных на воду китайскими рыболовными судами в феврале, июле и октябре 2025 года.
"Использование цианида на отмели Аюнгин - это форма саботажа, направленная на уничтожение местных популяций рыб, лишая военнослужащих ВМС Филиппин жизненно важного источника пищи. Если риф будет серьезно поврежден, это позволит Пекину сфабриковать экологический кризис, в котором он затем сможет обвинить Филиппины",- заявил представитель совета национальной безопасности Филиппин Корнелио Валенсия.
Отношения Китая и Филиппин довольно напряженные, КНР десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. В эти споры в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.