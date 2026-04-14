Рейтинг@Mail.ru
Филиппины обвинили КНР в отравлении морской среды цианидом вблизи границы
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 14.04.2026
Филиппины обвинили КНР в отравлении морской среды цианидом вблизи границы

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг КНР
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Флаг КНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Филиппины обвинили КНР в отравлении морской среды в районе спорного рифа Жэньай (Аюнгин) в Южно-Китайском море цианидом, что якобы позволит Китаю "сфабриковать экологический кризис, в котором он затем сможет обвинить Филиппины", пишет местная газета PhilStar.
Цианид - высокотоксичное химическое вещество, известное тем, что наносит серьезный и необратимый вред людям и морским экосистемам.
"Бутылки, изъятые ВМС Филиппин с китайских сампанов, курсирующих вблизи отмели Аюнгин (филиппинское название рифа Жэньай в Южно-Китайском море - ред.), содержат следы цианида, что вызывает тревогу по поводу их преднамеренного использования китайцами для уничтожения рыбы и разрушения морской среды",- пишет PhilStar со ссылкой на совет национальной безопасности Филиппин.
По словам представителя ВМС Филиппин, на которые ссылается местная газета, филиппинские войска изъяли 10 бутылок с цианидом с сампанов, спущенных на воду китайскими рыболовными судами в феврале, июле и октябре 2025 года.
"Использование цианида на отмели Аюнгин - это форма саботажа, направленная на уничтожение местных популяций рыб, лишая военнослужащих ВМС Филиппин жизненно важного источника пищи. Если риф будет серьезно поврежден, это позволит Пекину сфабриковать экологический кризис, в котором он затем сможет обвинить Филиппины",- заявил представитель совета национальной безопасности Филиппин Корнелио Валенсия.
Отношения Китая и Филиппин довольно напряженные, КНР десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. В эти споры в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
В миреФилиппиныКитайЮжно-Китайское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала