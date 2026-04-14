КНДР провела испытательный пуск ракет с эсминца
01:02 14.04.2026 (обновлено: 01:21 14.04.2026)
КНДР провела испытательный пуск ракет с эсминца

КНДР провела испытательный пуск крылатых и противокорабельных ракет с эсминца

© Фото : ЦТАКСеверокорейский эсминец УРО "Чхве Хен"
Северокорейский эсминец УРО "Чхве Хен"
© Фото : ЦТАК
Северокорейский эсминец УРО "Чхве Хен". Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. КНДР 12 апреля провела испытания системы вооружения своего эсминца "Чвэ Хён", произведя пуск стратегических крылатых и противокорабельных ракет, лидер страны Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Двенадцатого апреля проведен очередной испытательный пуск стратегических крылатых ракет и противокорабельных ракет в рамках системы испытания для оценки оперативного действия эсминца ВМС КНА "Чвэ Хён". Товарищ Ким Чен Ын вместе с руководящими кадрами области оборонки и командным составом ВМС наблюдал за испытательным пуском", - передает агентство.
Как отмечается, испытания были направлены на проверку программы управления запуском интеграционной системы командования вооружениями корабля, отработку навыков моряков по огневой службе и подтверждение точности и меткости модернизированной системы навигации для защиты от помех.
Согласно ЦТАК, был проведен испытательный пуск двух стратегических крылатых ракет и трех противокорабельных ракет.
Согласно материалу, ракеты сверхточным образом поразили мишени, пролетев по определенной траектории над Желтым морем.
Ким Чен Ын заявил, что непрерывное наращивание и укрепление мощных и надежных сил сдерживания ядерной войны - это неизменная линия правящей партии КНДР, направленная на государственную оборону, и важнейшая первоочередная задача, передает ЦТАК.
