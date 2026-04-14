Эксперт рассказала, как правильно защитить питомцев от клещей

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Продакт-менеджер бренда Spets с 10-летним опытом разработки продуктов, которая прорабатывала состав репеллентных биокапель для собак вместе с технологами и ветеринарами рассказала как правильно обрабатывать питомцев от клещей.

"Благоприятная зимовка привела к высокой выживаемости клещей, поэтому готовить защиту питомцу нужно уже сейчас", - сказала эксперт Мария Игнатова в беседе с " Газетой.Ru ".

По ее словам, главная угроза для собаки - даже не сам укус, а инфекции, которые клещ передает со слюной. Самая распространенная и смертельно опасная болезнь - пироплазмоз (бабезиоз). Возбудитель разрушает эритроциты, без лечения животное может погибнуть за несколько дней.

Она также отметила, что второе по значимости заболевание - боррелиоз (болезнь Лайма), который поражает суставы, сердце и нервную систему, причем симптомы могут проявиться через месяцы после укуса.

"Первые признаки часто неспецифичны и напоминают обычную усталость. Собака становится вялой, теряет интерес к играм, снижается аппетит, но появляется повышенная жажда. Позже могут добавиться тремор конечностей, учащенное дыхание и диарея. Более тяжелые симптомы - потемнение мочи, желтушность слизистых, слабость и даже парез задних лап", - предупредила Игнатова.

Эксперт подчеркнула, что после любого обнаруженного укуса за собакой нужно наблюдать не менее месяца, и посоветовала после каждой прогулки осматривать шерсть, особенно на морде, шее, в подмышках и на животе.

Она также рассказала, что все средства от клещей делятся на две группы.

Акарициды убивают паразита при контакте, но обладают токсичностью. Репелленты отпугивают, безопасны, но менее долговечны.

"Оптимальная стратегия - это системный подход: использовать акарицидные капли или таблетки по инструкции, а перед прогулкой дополнять их репеллентным спреем", - объяснила Игнатова.

"Когда вы смотрите на упаковку репеллента, переворачивайте флакон и читайте состав. В качественном средстве не должно быть просто "парфюмерной композиции" или "отдушки" вместо конкретных названий масел. К тому же если вместо пиретрума, герани, цитронеллы там стоит обезличенное "экстракт растений", - такое средство вряд ли надежно защитит вашу собаку", - добавил врач.

Она также обратила внимание на правильное нанесение капель - они должны попадать на кожу, а не на шерсть. Несмотря на это, она призвала владельцев не полагаться только на капли. По ее словам, ни одно средство - ни химическое, ни натуральное - не дает 100% гарантии и не лечит уже начавшуюся инфекцию.